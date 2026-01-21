Sebastian Szymanski ayrılıyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kış transfer döneminde Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı, Fransız orta saha Mattéo Guendouzi'yi ve kaleci Mert Günok'u kadrosuna katan Kanarya'da ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor.

26 yaşındaki Polonyalı on numaranın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile transfer konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

RMC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe ile Rennes, 10,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Szymanski'nin yeni kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.