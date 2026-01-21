Son dakika haberi: Galatasaray – Atletico Madrid maçında kazanan yok! İstanbul’da puanlar paylaşıldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 7. haftasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleye Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ev sahipliği yaptı.
Heyecan dolu müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çaldı. Istvan Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tungoyi üstlendi.
Dev maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Catalin Popa görev aldı. Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'ın golünü 20. dakikada kendi kalesine Marcos Llorente kaydetti. Atletico Madrid'de fileleri 4. dakikada Giuliano Simeone havalandırdı.
Bu sonucun ardından Atletico Madrid 13, Galatasaray ise 10 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Alvarez'in pasında topla buluşan Ruggeri'nin sol taraftan yaptığı ortada arka direkte Simeone, kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
20. dakikada Sane'nin savunmanın arasından attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sallai'nin içeri çevirdiği topu kale önünde Marcos Llorente kendi kalesine gönderdi. 1-1
44. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Sörloth, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Sanchez'e de çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
45. dakikada sağ taraftan Yunus Akgün'ün yerden içeri çevirdiği topa arda direkte Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.
59. dakikada sol kanattan Ruggeri'nin yaptığı ortada Osimhen'in kafayla uzaklaştırdığı topu Simeone tekrar içeri çevirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Hancko'nun yaptığı vuruşta Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
84. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
85. dakikada Griezmann'ın pasında ceza sahası sağ çaprazdan Baena'nın yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Eren Elmalı kornere gönderdi.
90+4. dakikada sağ taraftan Osimhen'in pasıyla buluşan Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Oblak topu kurtardı.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK
RAMS Park'taki müsabakaya sarı-kırmızılı takım, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 2 oyuncuyu değiştirdi.
Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan Mauro Icardi'yi yedeğe çeken Buruk, yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Osimhen'i oynattı. Tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Torreira'ya formayı teslim ederken İlkay Gündoğan'ı kulübede oturttu.
OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 39 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.
Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'teki Hesap.com Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nın kampına dahil oldu.
Nijerya, turnuvayı üçüncü tamamlarken hafta başında İstanbul'a gelen Osimhen, Atletico Madrid maçında sahadaki yerini aldı.
SARA ÖZEL ÖNLEMLE KADRODA
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, özel önlemlerle kadroya yazıldı.
Yaklaşık 1 hafta öncesinde sakatlanan ve sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara, sakatlığının uzaması riski olmaması nedeniyle sağlık ekibinin özel önlemleriyle Atletico Madrid maçının kadrosuna alındı.
JAKOBS MAÇ KADROSUNDA YER ALDI
Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ismail Jakobs, bugün sabah İstanbul'a dönerek maç kadrosuna girdi.
Sarı-kırmızılı formayı Osimhen gibi son olarak Antalyaspor mücadelesinde terleten Jakobs, ardından milli takım kampına katıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 26 yaşındaki sol bek, bu sabah İstanbul'a geldi.
Öğle saatlerinde takıma katılan Jakobs, teknik direktör Okan Buruk tarafından Atletico Madrid maçı kadrosuna alındı.
TRİBÜNLERE BAYRAK DAĞITILDI
Galatasaray yönetimi, Atletico Madrid müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.
RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı.
SORLOTH 5 YIL SONRA TÜRKİYE'DE
Bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de maça çıktı.
2019-2020 sezonunda bordo-mavili formayı terleten Norveçli santrfor, 22 Eylül 2020'de Almanya'nın Leipzig takımına transfer oldu. Ardından İspanya'da Real Sociedad ve Villareal formaları giyen yıldız santrfor, 2024'te Atletico Madrid'e transfer oldu.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra 1 kez 2 Aralık 2020'de Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir maçı için Türkiye'ye gelen Sörloth, 5 yıl aradan sonra Türkiye'de sahada yer aldı.
İSPANYA'DAKİ TREN KAZASI İÇİN SAYGI DURUŞU
Müsabaka öncesinde İspanya'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
İki takım futbolcuları, hakemler ve taraftarlar, İspanya'nın Barselona kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.