Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası’nda final tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final maçlarının tarihlerinin programını açıkladı.
Çeyrek final maçlarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi.
Yarı final müsabakalarının 12, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde oynanacağı kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final müsabakasının 24 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi.
Final maçının oynanacağı stadyumun daha sonra ilan edileceği aktarıldı.
Bununla birlikte, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının, son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakalarının ve takımların Avrupa kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihlerinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.