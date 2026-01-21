Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de 27. hafta maçlarının tarihleri değişti
Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapılacağı açıklandı.

Süper Lig'de 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapıldı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "A Millî Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

