UEFA Avrupa Ligi’nde 7. hafta maçları oynanacak

Giriş Tarihi: 21.01.2026 12:37

UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 7. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Fenerbahçe-Aston Villa (İngiltere)

20.45 Bologna (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Brann (Norveç)-Midtjylland (Danimarka)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Sturm Graz (Avusturya)

20.45 Freiburg (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Malmö (İsveç)-Kızılyıldız (Sırbistan)

20.45 PAOK (Yunanistan)-Real Betis (İspanya)

20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Porto (Portekiz)

20.45 Young Boys (İsviçre)-Olimpik Lyon (Fransa)

23.00 Braga (Portekiz)-Nottingham Forest (İngiltere)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Lille (Fransa)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Panathinaikos (Yunanistan)

23.00 Nice (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

23.00 Rangers (İskoçya)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 Roma (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Basel (İsviçre)

23.00 Utrecht (Hollanda)-Genk (Belçika)

