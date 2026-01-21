Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uğurcan Çakır: 1 puan kötü değil
Giriş Tarihi: 21.01.2026 23:12 Son Güncelleme: 21.01.2026 23:13

Uğurcan Çakır: 1 puan kötü değil

Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabera kaldı. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, mücedele sonrası açıklamalar yaptı.

Milli eldiven, "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

Uğurcan Çakır, kendi performansıyla ilgili, "Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil." sözlerini sarf etti.

