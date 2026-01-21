Unai Emery açıkladı! 5 isim Fenerbahçe maçında yok

Daha önce Spartak Moskova'dayken Fenerbahçe ile karşılaştığının hatırlatılması üzerine Emery, "Çok zor bir maçtı. 1-1 berabere kalmıştık, evimizde 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmıştık. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde tanınan bir takım. Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebilecek bir takım. Şu an 11 puanları var. Bizim biraz daha avantajımız var. Biz kazanırsak ilk 8'e girebiliriz ama onlar da kazandığı takdirde bunu kovalayacak" sözlerini sarf etti.