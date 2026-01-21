Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen: Büyük bir rakibe karşı iyi iş çıkardık
Giriş Tarihi: 21.01.2026 23:09 Son Güncelleme: 21.01.2026 23:24

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu. Osimhen, Lookman ve Onyedika hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt verdi.

Galatasaray'da Victor Osimhen, 1-1 berabere biten Atletico Madrid maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." diye konuştu.

"İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM"

Osimhen, milli takımdan arkadaşları Onyedika ve Lookman'ın transfer ihtimalleri için ise, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." ifadelerini kullandı.

