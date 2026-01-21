Victor Osimhen: Büyük bir rakibe karşı iyi iş çıkardık

Galatasaray'da Victor Osimhen, 1-1 berabere biten Atletico Madrid maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Nijeryalı golcü, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, büyük bir rakibe karşı iyi bir iş çıkardık. Maç %50-%50 gibiydi. Bazı yerlerde maçı bitirme şansımızı vardı. Mutluyum performansımızdan." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili konuşan Osimhen, "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige, sonra o maça odaklanacağız. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Ortadan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız." diye konuştu.