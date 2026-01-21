Yok mu başka isteyen!

Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi ara transferde renklerine katmak istiyor ancak Fransız yıldıza olan ilgi bunu zorlaştırıyor. Sarılacivertli yönetim, iki kez Arabistan'a çıkarma yapmasına rağmen futbolcu ile el sıkışmış ancak Al-İttihad'ı ikna edememişti. Fenerbahçe bu transferden vazgeçmiş değil. 6 Şubat'ta sona erecek ara transferin son gününe kadar şartları zorlayacak ancak işi hiç de kolay görünmüyor. Çünkü Arabistan temsilcisi, sözleşmesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak 34 yaşındaki orta sahasına olan ilgi nedeniyle elini güçlendirmiş durumda. "Kante'yi isteyen bonservisi öder" düşüncesiyle hareket ediyor.

RESMI TEKLİFLERİNİ OYUNCUYA İLETTİLER

Fenerbahçe cephesi ise sözleşmesinin bitmesine yarım sezon kalmış oyuncuya yüksek bir bedel ödeme taraftarı değil. Bu arada Kante için Premier Lig'den Everton ve West Ham United devreye girmiş durumda. Futbolcuya resmi ilgilerini ileten iki kulübün temsilcileri, bonservis konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını oyuncu tarafına bildirdi. Önümüzdeki günlerde transfer yarışının daha da kızışması bekleniyor. Ayrıca Fransa Ligue 1'den bazı kulüplerin de Kante için resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

N'Golo Kante

Bu sezon 23 maçta 2017 dakika görev alan Kante 1 gol attı. Karşılaşmaların tamamına 11'de başladı.

Al-İttihad kariyerinde 102 maça çıktı. 9 gol- 10 asisti var.