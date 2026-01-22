10 saniyede çıkmayan yanar!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçlarda kaybedilen zaman kaybını en aza indirmek ve oyunun temposunu yükseltmek amacıyla önemli kural değişikliklerini gündemine aldı. Oyuncu değişikliği sırasında sahadan çıkacak futbolcu, artık en fazla 10 saniye içinde kenara gelmek zorunda olacak. Bu düzenlemeyle, gereksiz zaman çalınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha önce oyuncuların, kendilerine en yakın çizgiden sahayı terk etmesi kuralı getirilmişti. Toplantıda VAR sistemiyle ilgili de yeni öneriler ele alındı. VAR'ın, hatalı sarı kart sonucu çıkan kırmızı kartlara, kartların yanlış oyuncuya gösterilmesine ve yanlış verilen kornerlere müdahale edebilmesi için teklif sunuldu. Nihai kararlar, 28 Şubat Cumartesi günü Galler'de yapılacak IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda belli olacak.