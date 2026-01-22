Almada’ya kapı kapalı

G.Saray, transferi için uzun süredir uğraştığı Noa Lang'ın İstanbul'a gelmesini bekliyor. Napoli ile Hollandalı sol açığın evrak işlemlerine başlanırken, kiralık sözleşmeye zorunlu olmayan satın alma opsiyonu konuldu ve bu rakamın 26-27 milyon Euro olduğu öğrenildi. Aslan, Noa Lang'ın dışında hücum hattına bir takviye daha yapacak. 10 numara pozisyonuna Atletico Madrid'den Thiago Almada düşünülüyordu,
dünkü maçta 11'de sahaya çıkan Almada için İspanyol ekibin futbol direktörü Mateu Alemany, "Almada'nın Galatasaray'a transferi tamamen gündem dışı"
diyerek kapıyı kapattı.