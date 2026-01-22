Aslan’ın yolu açık

G.Saray, son sınavını M.City'ye karşı 28 Ocak'ta deplasmanda verecek

OSİMHEN 39 GÜN SONRA

Sarı-kırmızılı formayı son olarak 13 Aralık 2025'teki Antalyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasında terleten Osimhen, sonrasında Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nın kampına dahil olmuştu. Nijerya, turnuvayı üçüncü tamamlarken hafta başında İstanbul'a gelen Osimhen, Atletico Madrid maçında sahadaki yerini aldı.

4 KİŞİYLE TUTMAYA ÇALIŞTILAR

G.Saray'ın en büyük silahı olan Osimhen, sıkı markaj altındaydı. Rakip ceza sahası içinde Nijeryalı yıldızın 3-4 Atletico Madridli oyuncu tarafından durdurulmaya çalışılması, 90 dakika içinde sık sık yaşanan görüntüler arasındaydı.





DİNAMO LEMİNA

G.Saray'ın orta sahada dinamosu olan Lemina, sahanın en iyilerindendi. Yüzde 86 pas isabetiyle oynayan Gabonlu yıldız, 83 kez topla buluşurken sadece 2 başarısız kontrol yaptı. 3 pas arası, 5 uzaklaştırma, 8 top geri kazanma ve 10 ikili mücadelenin 7'sini alma karnesiyle mücadele etti.

10 PUANLA 17. SIRADA

G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasını %99 ihtimalle ilk 24 içerisinde bitirecek ve play-off oynamaya hak kazanacak. Sarıkırmızılılar, dün oynanan maçların ardından 7. haftayı 10 puan ve 0 averajla 17. sırada kapattı. Sekizinci sıradaki Chelsea'nin 13 puan ve 6 averajı var. 24. Olympiakos ise 8 puan ve -5 averajda...

MAÇTAN ÖNCE 1 PUAN İYİYDİ!

Galatasaray'ın yediği golde, savunmanın Simeone'yi boş bırakarak hata yapmasının payı büyüktü. Uğurcan, ağlarında gördüğü topa rağmen 4 kritik kurtarışa imza atarak kazanılan 1 puana büyük verdi. Deneyimli eldiven, "Maçtan önce beraberlik bizim için iyiydi ama son dakikada öne geçme fırsatımız vardı. Galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz. Taraftarımız her zamanki gibi mükemmeldi, itici gücümüz oldu. Takımıma yardım etmek, bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum ancak performansımdan daha önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmek" dedi.

KASA 7 MİLYON €'YA ULAŞTI

Galatasaray, aldığı beraberlikle kasasını da doldurdu. Daha önce elde ettiği 3 galibiyetten 6.3 milyon Euro kazanan Aslan, Atletico Madrid maçından sonra 700 bin Euro daha aldı. Toplamda cebine giren para, 7 milyon Euro (354.5 milyon TL) oldu.