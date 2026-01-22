Boluspor, Erdem Dikbasan’ı transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Kırmızı-beyazlılar, Erdem Dikbasan'ı renklerine bağladı.

25 yaşındaki orta saha ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, orta saha oyuncusu Erdem Dikbasan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 23 Kasım 2000 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğan Erdem Dikbasan, profesyonel kariyerinde Darıca Gençlerbirliği, Karacabey Belediyespor, Karaman FK, Kırklarelispor ve GMG Kastamonuspor formaları giymiştir. Orta saha pozisyonunda görev yapan oyuncu, son olarak GMG Kastamonuspor formasını terletmiştir."