Burak Yılmaz: Galatasaray maçının güzelliği ve öz güveni bizim için önemli

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına yoğun kar yağışı altında devam etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmana 1 saat 15 dakikada sürdü.

Antrenmana sakatlığı bulunan futbolcular katılmadı. Antrenman öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Galatasaray ve Konyaspor maçları ile transfer çalışmaları ve ligdeki hedeflerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"GALATASARAY MAÇININ GÜZELLİĞİ VE ÖZ GÜVENİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Yılmaz, Galatasaray maçının kendilerine ciddi bir öz güven kazandırdığını söyleyerek, "Galatasaray maçı bizim için çok değerliydi ama o maç bitti. Yani biz geçmişe takılı kalmıyoruz. Futbolda dün yok, sürekli önümüze bakmamız lazım. O maçın güzelliği ve öz güveni bizim için tabii ki baki ama önümüze bakmamız lazım" diye konuştu.



"TAMAMEN KONYASPOR MAÇINI KAZANMAYA KONSANTRE DURUMDAYIZ"

Ligin 19. haftasında oynayacakları Konyaspor maçını kazanmak istediklerini belirten Burak Yılmaz, "Önümüzde bir Konyaspor maçı var. Tüm gücümüzle ve her şeyimizle o maça konsantre olmuş durumdayız. Hava şartlarını görüyorsunuz, dün antrenman yapabildik. O da teknik ve taktik antrenman değildi. Bugün de çok yoğun kar yağışı var. Yarın da aynı şekilde gibi görünüyor. Sahada çalışamayacağız, o yüzden içeri gireceğiz. Bunların hiçbirisi bizim için bahane değil. Biz tamamen Konya maçına konsantre olmuş durumdayız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, yabancı kaleci takviyesi düşündüklerini ifade ederek, "Transferi yüzde 95 oranında bitirdik diyebiliriz. Belki bir kaleci almayı düşünüyoruz. Eğer kaleci alabilirsek alacağız ama eğer alamazsak da benim için çok elzem değil. Ama bir yabancı kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz. Onunla birlikte transferi tamamen bitireceğiz. Kalecilerime çok güveniyorum, çok inanıyorum ama yapabilirsek deneyeceğiz" şeklinde konuştu.



"LİGİN İKİNCİ DEVRELERİ HER ZAMAN ZORDUR AMA BİZ KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Ligin ikinci yarısının zor geçeceğini aktaran Yılmaz, "Biz her şekilde ve her şartta kendimizi hem fizik olarak hem de mental olarak hazırlıyoruz. Her şartta ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ligin ikinci devreleri her zaman zordur ama biz kendi işimize bakacağız. Kendi hedeflerimize ve hayallerimize bakacağız. O yüzden önümüze maç maç bakacağız. İkinci devrenin genel olarak zor geçeceğini hepimiz biliyoruz ama biz öncelikle Konya maçı, sonrasında da Gençlerbirliği maçına konsantreyiz. Biz her zaman maç maç gitmek istiyoruz" değerlenmesinde bulundu.