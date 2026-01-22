Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe - Aston Villa maçı? Ne zaman, saat maçta, şifresiz kanalda mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2026 18:18

UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabının 7. haftasında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Krtiik maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabının 7. haftasında Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakaya Chobani Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Heyecan dolu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek.

Dev müsabakada VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Andre Narciso görev alacak. Fenerbahçe - Aston Villa mücadelesi saat 20.45'te başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Tielemans, Bogarde, Rogers, Guessand, Buendia, Watkins.

FENERBAHÇE 11 PUANDA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında geride kalan 6 haftada 11 puan topladı.

Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

ASTON VILLA 15 PUANDA

İngiltere temsilcisi Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi lig etabında 15 puan topladı.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

