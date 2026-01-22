Gençlerbirliği’nin efsane başkanı İlhan Cavcav kabri başında anıldı!

Gençlerbirliği Kulübü tarafından Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine yönetim ve divan kurulu üyeleri, eski futbolcular ile kulüp personelinin yanı sıra taraftarlar katıldı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkan Yardımcısı Arif Ölmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rahmetli başkanımızı ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. Bugün gerçekten bizim için önemli bir gün, uzun yıllar kulübümüze hizmet eden aynı zamanda Türk sporunda, Türk futbolunda büyük bir yeri olan çok kıymetli bir değeri kaybetmenin üzüntüsünü bir kez daha burada yaşıyoruz. Ben de uzun yıllar onunla çalıştım, çok yakın mesai arkadaşlığını yaptım, ondan öğrendiğim şeyleri anlatmaya kelimeler yetmez. Başkanımızı tekrar saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma töreni, merhum İlhan Cavcav'ın kabrine konulan kırmızı karanfiller ve ruhu için okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla son buldu.

İlhan Cavcav'ın anma töreni sonrası, 3 yıl önce vefat eden Gençlerbirliği'nin efsane başkanlarından Hasan Şengel'in Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan kabri başında da Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.