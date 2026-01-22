Juventus, Türk futbolcuyu kadrosuna kattı!

Kenan Yıldız'ı kadrosunda bulunduran Juventus'un bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattığı iddia edildi.

Tuttosport'un haberine göre; Juventus'un Serie C ekibi Triestina forması giyen Teoman Gündüz'ü renklerine bağladığı kaydedildi.

Teoman Gündüz'ün ilk olarak Juventus'un altyapısında forma giyeceği belirtildi.

Genç futbolcunun performansına göre; Juventus'ta A takım kadrosuna dahil edileceği vurgulandı.

21 yaşındaki on numara bu sezon Triestina'da 19 maça çıktı. Teoman Gündüz bu müsabakalarda 6 gol ve 4 asist üretti.

Teoman Gündüz'ün güncel piyasa değeri 125 bin euro.