Manchester United’da Casemiro ile ayrılık kararı!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da tecrübeli futbolcu Casemiro ile ilgili karar belli oldu.

İngiltere temsilcisi, Casemiro'nun sözleşmesinin tamamlanması sonrası sezon sonunda takımdan ayrılacağı duyuruldu.

33 yaşındaki orta saha, bu sezon Manchester United'da 21 maçta şans buldu. Casemiro, bu mücadelelerde 4 gol ve 1 asist üretti.