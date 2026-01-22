Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United’da Casemiro ile ayrılık kararı!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 20:08

Manchester United’ın Brezilyalı orta saha Casemiro ile yollarını ayırma kararı aldığı açıklandı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da tecrübeli futbolcu Casemiro ile ilgili karar belli oldu.

İngiltere temsilcisi, Casemiro'nun sözleşmesinin tamamlanması sonrası sezon sonunda takımdan ayrılacağı duyuruldu.

33 yaşındaki orta saha, bu sezon Manchester United'da 21 maçta şans buldu. Casemiro, bu mücadelelerde 4 gol ve 1 asist üretti.

Manchester United'dan sezon sonunda ayrılacak olan Casemiro'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Sao Paulo altyapısında yetişen Casemiro daha sonra Real Madrid ve Porto'da oynadı.

Manchester United, 2022-2023 sezonu başında Brezilyalı futbolcu için 70 milyon 650 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Casemiro, Brezilya Milli Takımı'nda 82 maça çıktı. 33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 8 gol attı.

