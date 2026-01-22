Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mert Müldür: En az 1 puanı hak ettik!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 23:11

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, Aston Villa maçından sonra konuştu.

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Müldür, "Üzgünüz, en az 1 puanı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik, çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız" dedi.

Sol bekte oynatılmasına dair soruya Mert Müldür, "Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz, herkes yüzde yüzünü veriyor" şeklinde cevap verdi.

