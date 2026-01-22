Mert Müldür: En az 1 puanı hak ettik!

UEFA Avrupa Ligi lig etabının 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Mert Müldür açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Müldür, "Üzgünüz, en az 1 puanı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik, çok gol pozisyonu ürettik ama golü bulamadık. Pazar günü çok önemli bir maçımız var, ona odaklanacağız" dedi.

Sol bekte oynatılmasına dair soruya Mert Müldür, "Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz, herkes yüzde yüzünü veriyor" şeklinde cevap verdi.