SON DAKİKA HABERİ | Fenerbahçe, Aston Villa engeline takıldı! İlk 8 umduru zora girdi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabının 7. haftasında Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Kritik müsabakaya Chobani Stadyumu ev sahipliği yaptı.
Heyecan dolu mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çaldı. Luis Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlendi.
Dev müsabakada VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Andre Narciso görev aldı. Fenerbahçe, Aston Villa karşısında 1-0 mağlup oldu.
Aston Villa'nın ve maçın tek golünü 25'inci dakikada Jadon Sancho kaydetti.
Bu sonucun ardından Aston Villa puanını 18'e yükseltti. Fenerbahçe ise 11 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi lig etabının son haftasında Fenerbahçe, FCSB deplasmanında sahaya çıkacak. Aston Villa ise RB Salzburg'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Tielemans penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede iyi yükselen Mings'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
19. dakikada kazanılan korner atışında yine Tielemans topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Watkins yükselip kafayı vurdu, Mert Müldür topu çizgiden çıkardı.
20. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jhon Duran, yay üzerinde müsait pozisyondaki Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Bizot topu kontrol etti.
25. dakikada Aston Villa öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rogers, ceza sahası içine ortaladı. İsmail Yüksek'in kafasından seken meşin yuvarlak arka direğe hareketlenen Sancho'nun önünde kaldı. Bu futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.
42. dakikada Aston Villa etkili geldi. Buendia'nın pasında soldan atağa kalkan Rogers, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sancho'yu gördü. Bu futbolcu, kaleci Ederson'dan sıyrılıp yerden vurdu ancak Skriniar kayarak gole engel oldu. Pozisyonun devamında top, maçın hakemi Godinho'ya çarpıp Rogers'ın önünde kaldı. Rogers, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem, topun kendisine çarptığını belirterek golü iptal etti.
İlk 45 dakikayı Aston Villa 1-0 önde tamamladı.
52. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ollie Watkins pasını Jadon Sancho'ya aktardı. Kale ön ünde Sancho'nun vuruşunda Milan Skriniar araya girerek pozisyonu önledi.
60. dakikada Fred, John Duran ile paslaşmasının ardından ceza yayından pasını Anderson Talisca'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Talisca'nın, kale önünde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı çıkardı.
63. dakikada Youri Tielemans'ın pasında topla buluşan Matty Cash'ın ceza sahası dışında vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyuna alanına döndü.
64. dakikada orta sahada kaptıkları top sonrasında hızla ilerleyen Morgan Rogers'ın, rakiplerini çalımlayıp ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı çeldi.
65. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Jadon Sancho'nun pasında kale önünde İsmail Yüksel'in çıkarmak istediği top ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü iptal etti.
67. dakikada Marco Asensio uzun pasında defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza yayının içinden vuruşunda kaleci Marco Bizot, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
71. dakikada İsmail Yüksel'in ceza yayının sol tarafından sert vuruşunda kaleci Marco Bizot meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içindeki John Duran pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marco Bizot'tan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla hakem Luis Godinho, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
88. dakikada Mert Müldür'ün sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Jhon Duran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marco Bizot'ta kaldı.
TEDESCO'DAN 11'DE ZORUNLU DEĞİŞİM
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Alanyaspor maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.
İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alanyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Matteo Guendouzi ile Anthony Musaba'yı statü gereği kadroda değerlendiremezken, Anderson Talisca'yı da yedek kulübesinde oturttu.
Genç çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise ilk 11'de Fred, Dorgeles Nene ve Jhon Duran'a forma verdi.
Aston Villa karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues oynarken, hücumda Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Jhon Duran forma giydi.
3 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu karşılaşmada UEFA listesinde bulunan 3 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown ile izinli Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı.
DURAN'IN CEZASI BİTTİ
Fenerbahçe'de cezasını tamamlayan golcü oyuncu Jhon Duran, Aston Villa maçına ilk 11'de başladı.
Kolombiyalı santrfor, Ferencvaros maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ve UEFA'ya yapılan itiraz sonucu cezası 1 maça düşürülmüştü.
ASENSIO VE DURAN ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, eski takımına karşı forma giydi.
Marco Asensio, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya rakip olurken, Jhon Duran da eski takımına karşı mücadele etti.
STADYUM KIRMIZI-BEYAZ
Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.
Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.
Sarı lacivertli taraftarlar Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.
YENİ TRANSFERLER TRİBÜNDE
Fenerbahçe'de UEFA listesinde isimleri bulunmayan yeni transferler karşılaşmayı tribünden takip etti.
Sarı-lacivertlilerde Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, maçı yönetim locasında izleyerek takım arkadaşlarına destek oldu.
ALTYAPIDAN 2 İSİM KADRODA
Fenerbahçe, zorlu mücadelede kadroya altyapıdan 2 ismi dahil etti.
Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.
BASKETBOLCULAR MAÇI İZLEDİ
Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmayı basketbol takımından da isimler yerinde izledi.
Erkek basketbol takımından Bonzie Colson ve Chris Silva statta maçı izleyenler arasında yer aldı.