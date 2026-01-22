Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Christ Oulai açıklaması!

Süper Lig devi Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın transfer çalışmalarına dair bilgi veren Ertuğrul Doğan, Christ Oulai'nin geleceğine dair soruyu cevapladı.

A Spor'a konuk olan Ertuğrul Doğan şu sözleri dile getirdi:

"Galatasaray'dan bir teklif geldi. Önemli bir kulüp. Çok hoş değil kulüp ismi ermek. Bu konuyu konuşmak istemiyorum, bu detayları girmek istemiyorum. Trabzonspor'un beklentisi 40 milyon euro ve üstüdür.

Christ Oulai'den daha yüksek teklif alan oyuncumuz var. Oulai için Trabzonspor'un kafasındaki rakama yakın bir teklif yok. Değerli bir oyuncu. Rakipten bir oyuncu da var, gündemimizde diye yazıyorlar ama değil."

Oulai ile anlaşıldı deniyor, nasıl anlaşılmış, yok öyle bir şey. Oyuncumuza Avrupa'dan ve Türkiye'den teklif var. Bu kötü bir şey değil, başarıdır. 5 milyona aldığımız oyuncu için 35-40 milyonlar konuşuluyor. Bizim kafamızda bir rakam var, bu iş kar topu etkisiyle büyümeli.

Ben Trabzonspor'a gidersem bana değer verirler ve Avrupa'ya giderim demeli gençler. Biz Avrupalılara böyle bir algı yerleştirmek istiyoruz. Yönetimimizin, hocamızın dediğine bakarım. Başkasının dediğine bakmam.

Oulai için bir anlaşma yok. Başkan olduktan sonra birinci yılda birçok sebepten dolayı başka bir yol izleyeceğimizi söyledik, kurduğumuz scout ekibiyle taramaya başladık. Yurt dışında anlaşma yaptık, çok detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Son iki yıldır meyvelerini topluyoruz, altı oyuncumuza resmi teklif var. Yaptığımız işin doğru olduğunu gösteriyor.

Oulai konusunda izleme ekibinin başarısı var. Biz Oulai'yi 18 yaşında aldık. Aldığımızda verilen bonservis karşılığında bize ve hocamıza edilmeyen hakaret kalmadı. Aynı adamlar, bu teklife satılır mı diyor. Art niyet var, iyi niyet yok. Çok enteresan!

Trabzonspor'da konuşulan konu eskiden yaşlı oyuncular alınıyor, gönderilmek için para veriliyordu. Bu işten Trabzonspor'u kurtarmak ve para kazanmak amacıyla çok ciddi çalışmalar yürüttük ve başarılı olduk.