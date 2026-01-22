Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 22.01.2026 12:13

Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının açılış maçında yarın oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa mücadelesini hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol

