Süper Lig’de 19. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın perdesi yarın açılacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)