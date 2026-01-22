Trabzonspor ile Kasımpaşa 39. randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.

İkinci yarıya deplasmanda Kocaelispor galibiyetiyle başlayan bordo-mavililer, sahasında Kasımpaşa'yı da mağlup edip, zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 33'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 38 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 18, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 67 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü.