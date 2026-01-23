Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Anthony Nwakaeme geleceğine dair konuştu!
Giriş Tarihi: 23.01.2026 22:50

Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, Kasımpaşa mücadelesinin ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa karşısında 2-1 kazanan Trabzonspor'da takım kaptanlarından Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından Anthony Nwakaeme, "Takım mutlu, Trabzon mutlu. Önemli olan bu zaten" dedi.

Geleceğine dair soruya Anthony Nwakaeme, "Hala sağlıklıyım, oynayabiliyorum, koşabiliyorum. Oynayabildiğim sürece futbol oynamaya devam ediyorum. Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Trabzonspor'da kararları Nwakaeme değil; teknik direktörümüz, başkanımız alacak. Trabzon'da çok mutluyum, kendimi çok şanslı hissediyorum. Kalsam da gitsem de Trabzon hep kalbimde olacak" cevabını verdi.

