Emre Belözoğlu’ndan kırmızı kart tepkisi! Torreira örneği

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı karttaki karara tepki gösteren Emre Belözoğlu şu sözleri dile getirdi:

"Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?"

Mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Öncelikle Trabzonspor'u tebrik ediyorum. İyi bir mücadele vardı. Bu maçın hakkı beraberlikti. Hakem performansını çok iyi bulmuyorum. Niyetlerini okumak istemiyorum ama istediğine kart gösterebiliyor. En kötü ihtimalle bu maçın hakkı beraberlikti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.