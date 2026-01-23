En-Nesyri’de son viraja girildi!

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsünü kadrosuna katmak isteyen Juventus dün sabah İstanbul'a geldi. Kadıköy'deki maçı da izleyen İtalyan devinin sportif direktörü Marco Ottolini, pazarlık masasına oturdu. Juventus, Youssef En-Nesyri için Kanarya'ya 4-5 milyon Euro kiralama bedeli ve artı 20 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Sarı-lacivertli yönetim ilk etapta bu teklife sıcak bakmadı ve satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istedi. Kıran kırana yapılan pazarlıklarla İtalyanlar'ın F.Bahçe'nin isteğine olumlu baktığı bildirildi. Juve, oyuncunun kalan maaşını da ödemeyi kabul etti. Juventus sportif direktörünün amacı İstanbul'da pazarlıkları bitirip En-Nesyri ile İtalya'ya dönmek. Bu arada Kenan Yıldızı'ın ekibi siyah-beyazlılar, Serie C ekibi Triestina'da oynayan 21 yaşındaki Türk oyuncu Teoman Gündüz'ü renklerine bağladı.

İSTANBUL'A GELMEDİ!

Afrika Kupası'nın ardından henüz İstanbul'a gelmeyen En Nesyri bu sezon sarı-lacivertli formayla 25 maça çıktı, 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi.