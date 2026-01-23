Kadıköy’de yıkıldı

11 puanlı Kanarya son maçını 29 Ocak saat 23.00'te Romanya'da FCSB ile oynayacak



BÜYÜYÜ VAR BOZDU

F.Bahçe'nin sihirbazı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde düne kadar 4 gol atmıştı. Milli futbolcu, büyüsünü yapıp 76'da topu ağlara gönderdi ancak Jhon Duran ofsaytta bulunduğu için filelere giden top gol değeri kazanmadı. VAR uyarısıyla Kerem'in golü, taraftarın sevinci yarım kaldı.





EVDE İLK YENİLGİ!

Fenerbahçe, Avrupa kulvarında Kadıköy'de ilk kez yıkıldı. Teknik direktör Tedesco karşılaşma öncesi "Ben de olsam bizimle burada oynamak istemem" demişti ancak Kadıköy'den çıkan ilk takım Aston Villa oldu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi elemelerinde evinde Feyenoord'u 5-2 yenmiş, Benfica ile 0-0 berabere kalmıştı. Avrupa Ligi'nde ise Nice (2-1) ve Stuttgart'ı (1-0) eli boş göndermiş, Ferencvaros ile 1-1 berabere kalmıştı. Kanarya evindeki 6. maçta ilk mağlubiyetini dün yaşadı.

MERT:1 PUANI HAK ETMİŞTİK

20. DAKİKADA çizgiden çok önemli bir kurtarışa imza atan Fenerbahçe'nin milli beki Mert Müldür karşılaşma sonunda oldukça üzgündü. Yenilgiyi şöyle yorumladı: "En az bir puanı hak ettik. İyi mücadele ettik. Çok gol pozisyonu ürettik. Ama golü bulamadık. Hoca nerede oynatırsa orada oynamaya hazırız. Takım için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes yüzde yüzünü veriyor. Artık pazar günkü maça odaklanmalıyız."

SKRİNİAR CEZALI

Fenerbahçe'nin kaptanı dün son dakikalarda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Skriniar, son hafta FCSB ile deplasmanda oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Tecrübeli oyuncu dün önemli müdahalelere imza atarken özellikle 43'te topu çizgiden çıkardı, 53'te yine kale ağzında vücudunu siper edip golü önledi.

BİZOT DEVLEŞTİ

ASTON Villa, bir numaralı kalecisi Emiliano Martinez'i İstanbul'a getirmezken ondan görevi devralan Marco Bizot, Fenerbahçe'nin sonunu hazırladı. 34 yaşındaki Hollandalı eldiven 8 kurtarış yaptı. Ceza sahası içinden atılan iki şutta başarılıydı. Bir başarılı çıkış yaptı, bir de hava topu aldı Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde baş rolü oynadı.