Madina Rouamba, Trabzonspor’a imza attı!

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Madina Rouamba'yı renklerine bağladı.
Madina Rouamba'nın Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kadın Futbol Takımımız, DUX Logrono kulübünde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Madina Rouamba'yı kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan Madinatou Rouamba'ya formamız altında başarılar dileriz."