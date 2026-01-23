Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Madina Rouamba, Trabzonspor’a imza attı!
Giriş Tarihi: 23.01.2026 20:56

Trabzonspor, 24 yaşındaki savunmacı Madina Rouamba ile anlaşma sağladı.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, savunma kurgusuna takviyede bulundu. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Madina Rouamba'yı renklerine bağladı.

Madina Rouamba'nın Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadın Futbol Takımımız, DUX Logrono kulübünde forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Madina Rouamba'yı kadrosuna kattı. Takımımızda 14 numaralı formayı giyecek olan Madinatou Rouamba'ya formamız altında başarılar dileriz."

