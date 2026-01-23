Noa Lang: Meydan okumayı dört gözle bekliyorum!





Taraftarlara da teşekkür eden Noa Lang, "Çok mutluyum, gurur duyuyorum. Taraftarımız gerçekten bir sürü mesaj yağdırdılar. Bana gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Umarım saha içerisinde gerekli cevabı vereceğim" ifadelerini kullandı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, "Noa uzun süreden beri izlediğimiz bir oyuncuydu. Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. İstanbul'da bir geçmişi de var, kendisi de ifade etti. Dolayısıyla İstanbul'a ve Galatasaray'a büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum. İnşallah taraftarın da onu çok seveceğini biliyorum. Galatasaray'da güzel bir geleceği olsun inşallah" dedi.



Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Özbek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sürecinin bitmesine epey zaman var. Çok sıkı çalışıyoruz. İnşallah hem taraftarları hem de Galatasaraylıları memnun edecek transferler için çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.