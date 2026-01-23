Onyedika’nın bileti hazır

Orta sahasına defansif yönü kuvvetli bir takviye yapma kararı alan G.Saray son bir haftada Milan'dan Fofana ve Villarreal'den Pape Gueye'ye teklif yaptı. 30 milyon Euro üstü taleplerle karşılaşan sarı-kırmızılılar, Club Brugge'den Raphael Onyedika'nın da fiyatını sordu. Belçika ekibi, Onyedika'nın bonservisini 12 milyon Euro olarak belirledi. Nijeryalı 6 numara için teknik direktör Okan Buruk'un nihai kararı bekleniyor. Osimhen, milli takımdan arkadaşı Onyedika için olumlu referans verip oyuncu ile de görüşme gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar bu hafta Fofana ve Gueye için tekliflerine olumlu yanıt gelmezse Belçika ekibinin kapısını çalıp Onyedika'nın işini bitirecek.

3 ŞUTTA İLK 8 KAÇTI!

G.SARAY'IN grup aşamasında kaybettiği puanlarda kaçırdığı önemli fırsatlar akıllarda yer etti. Frankfurt deplasmanında Barış Alper ve Monaco'da İlkay Gündoğan kale önünden yüzde 99'luk gol pozisyonlarında topu auta yolladı. Son oynanan Atletico Madrid karşılaşmasında son anlarda Gabriel Sara kaleci Oblak'a topu nişanladı. Bu üç şut gol olsaydı, Galatasaray puanını 18'e çıkarıp ilk 8'e kalmayı da çoktan garantileyecekti... Sarı-kırmızılılar sezon başında hedefini ilk 8 olarak belirlemişti.