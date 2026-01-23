SON DAKİKA | Trabzonspor, Kasımpaşa engelini 2 golle geçti! Zirve takibini sürdürdü

FATİH TEKKE'DEN İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.

ONUACHU 41 GÜN SONRA KADRODA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.

Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.