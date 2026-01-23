SON DAKİKA | Trabzonspor, Kasımpaşa engelini 2 golle geçti! Zirve takibini sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma Papara Park'ta oynandı.
Müsabakada Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Abdullah Uğur Sarı üstlendi.
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 2-1'lik skorla galip geldi.
Trabzonspor'un gollerini 51. dakikada Onuachu ile 84. dakikada Zubkov kaydetti. Kasımpaşa'da fileleri 61. dakikada Diabate havalandırdı.
Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 41'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.
10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.
33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.
51. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Oulai, rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yan direğe çarparak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0.
56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti.
61. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin orta alandan ara pasında sağdan ceza alanına giren Diabete, kaleci Onana'nın solundan topu filelere gönderdi: 1-1.
63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.
82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
84. dakikada Trabzonspor, yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin soldan pasında ceza alanı dışında Zubkov'un aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1.
88. dakikada Ben Quuanes'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top direğin az farkla üzerinden oyun alanını terk etti.
89. dakikada Kasımpaşa'da üst üste 2 sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
FATİH TEKKE'DEN İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.
Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.
ONUACHU 41 GÜN SONRA KADRODA
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.
Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.
YENİ TRANSFER LOVIK SAHADA
Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.
TRABZONSPOR'DA İLK 11'DE YERLİ YOK
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'inde yabancı oyuncular görev yaptı.
Bordo-mavili takım, Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto 11'i ile sahaya çıktı.
Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle takım kaptanı olarak Zubkov, sahaya çıktı.
Bordo-mavili takımda Ernest Muçi'nin Trendyol Süper lig 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Futbolcuya maç öncesi ödülünü Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.
BECAO İLK KEZ SAHADA
Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ilk kez yeni takımının 11'inde yer aldı.
İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertli takımdan transfer ettiği İrfan Can Kahveci ile Becao ilk 11'de oynarken Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi.
Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemedi.
TÜRK BAYRAKLARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park tribünlerinde boşluklar yer alırken taraftarlar, dağıtılan Türk bayraklarıyla maç öncesi görsel şölen oluşturdu.