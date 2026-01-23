Trabzonspor’da Fatih Tekke’den transfer ve ayrılık cevabı!

Transfer çalışmalarına dair soruya Fatih Tekke, "Aramıza katılacak oyuncular olabilir, belki aramızdan ayrılacak oyuncular da olabilir. Belli değil. Biz 'aman bir oyuncuyu satalım' derdinde değiliz. Taraftarımızı nasıl mutlu edebiliriz, onun peşindeyiz. Trabzonspor'un menfaati neyse onu yapmak zorundayız. Şu ana kadar bunu yaptığımıza dair çok belirgin emareler var" cevabını verdi.

Fatih Tekke çıkan haberlerle ilgili, "Bu hafta biraz fırtınalı geçti. İki gün önce çıkan haberler vardı ancak bugün oyuncuların sahadaki istek ve arzusu çok değerliydi. Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Umarım bu şekilde sürdürürüz" şeklinde konuştu.