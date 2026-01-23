Transfer yok geliri çok!

Beşiktaş'ın 17 Ağustos 2024'te Eyüpspor'la oynayacağı sezon açılış maçından 1 gün önce çekilen bir idman fotoğrafında yer alan futbolcuların hiçbiri şu anda kadroda bulunmuyor. Siyahbeyazlılar, o günden bu yana büyük bir revizyona giderken bu karede yer alan 13 oyuncu kariyerlerine farklı renkler altında devam ediyor. Necip Uysal ise son alınan kararla kadro dışı tutuluyor.

27.5 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Siyah-beyazlı takımın sadece yaz aylarından bu yana gönderdiği oyuncu sayısı 30'a ulaştı. Gönderilen futbolculardan toplamda 44 milyon Euro (Türk parası olarak 2.3 milyar TL) bonservis ve kiralama geliri elde edildi. Bonusların devreye girmesi halinde söz konusu rakam 59 milyon Euro'ya ulaşacak. Al Musrati, Semih Kılıçsoy ve Ernest Muçi'nin opsiyonları toplamı ise 27.5 milyon Euro. Bu üç oyuncudan da ciddi gelir elde edilme ihtimali bulunuyor.



GİDEN DİĞER OYUNCULAR:

KENY ARROYO: 8 milyon Euro bonservis, 500 bin Euro bonus ile Cruzeiro'nun yolunu tuttu.

SEMİH KILIÇSOY: 1 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro opsiyonla Cagliari'de kariyerine devam ediyor.

HADZİAHMETOVIC: 700 bin Euro kiralama bedeliyle Hull City'e gitti.

ONANA: 500 bin Euro'ya Genoa'ya kiralandı.

ONUR BULUT: 325 bin Euro'ya Başakşehir'e transfer oldu.

MASUAKU: Kontratı bitti, ayrıldı.

CHAMBERLAIN: Sözleşmesi feshedildi.

TAYFUR BİNGÖL: Bonservisiyle Kocaelispor'a transfer oldu.

CAN KELEŞ: Kocaelispor'a kiralandı.

ELAN RICARDO: Önce Athletico Paranaense'ye ardından Deportes Tolima'ya kiralandı.

JOAO MARIO: AEK'ya kiralandı.

KEREM ATAKAN KESGIN: Bedelsiz olarak Sivasspor'a gitti.

EMRECAN UZUNHAN: İstanbulspor'a kiralandı.

EMRECAN TERZİ: Serikspor'a kiralık olarak gönderildi.

FAHRI KEREM AY: İstanbulspor'a kiralandı.

ARDA KILIÇ: Önce Novi Pazar'a ardından Karşıyaka'ya kiralandı.

GÖKTUĞ BAYTEKİN: Sakaryaspor'da kiralık olarak forma giyiyor.

ARDA BERK ÖZÜARAP: 68 Aksarayspor'a transfer oldu.

AZAD DEMİR: Galata SK'ya bonservisiyle verildi.