Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın gündemindeki isimlere fark attı

Giriş Tarihi: 23.01.2026 07:47

Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır, kurtarış yüzdesiyle sarı-kırmızılı takımın daha önce gündemine gelen isimlere fark attı.

Galatasaray'ın ciddi bir yatırım yaptığı Uğurcan Çakır, kalitesini Şampiyonlar Ligi'nde gösterdi. 7 maçta kalesine gelen 30 şutun 22'sini kurtaran Uğurcan, takımını ayakta tuttu.

Muslera geçen sezon Avrupa kupalarında kalesinde gördüğü 30 şutun 16'sını önleyebilmişti. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan eldivenlerin Şampiyonlar Ligi'ndeki kurtarış yüzdeleri ise şöyle:

Uğurcan Çakır: %73.3

Donnarumma: %56.3

Tzolakis: %51.9

Milli kaleci Uğurcan Çakır için Aslan, bordo-mavili takıma 30 milyon Euro bonservis ödedi.

