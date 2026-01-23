Uğurcan Çakır, Galatasaray’ın gündemindeki isimlere fark attı

Galatasaray'ın ciddi bir yatırım yaptığı Uğurcan Çakır, kalitesini Şampiyonlar Ligi'nde gösterdi. 7 maçta kalesine gelen 30 şutun 22'sini kurtaran Uğurcan, takımını ayakta tuttu.

Muslera geçen sezon Avrupa kupalarında kalesinde gördüğü 30 şutun 16'sını önleyebilmişti. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde olan eldivenlerin Şampiyonlar Ligi'ndeki kurtarış yüzdeleri ise şöyle: