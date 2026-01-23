Zirve aşkına saldır fırtına

Süper Lig'de son maçında Kocaelispor'u devirerek lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 5'e düşüren Trabzonspor, zirve yarışında önemli bir sınava çıkıyor. Taraftarının önünde Kasımpaşa'yı konuk edecek bordo-mavililer, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Fırtına, hem ligde sahasındaki yenilmezlik serisini 10 maça taşımanın hem de maç fazlasıyla zirveyle puan farkını 2'ye indirmenin mücadelesini verecek. Devre arası transferinde en son kadrosunu sol bek Lovik ile güçlendiren Trabzon'da Nijeryalı golcü Onuachu da Afrika Kupası'ndan döndü. Teknik direktör Fatih Tekke'nin eli eksiklerin tamamlanmasıyla güçlendi. Sakatlıkları süren Savic, Baniya ve Visca ile kart cezalısı Mustafa forma giyemeyecek.



SÖZÜMÜ TUTACAĞIM VE BORÇSUZ BİR KULÜP BIRAKACAĞIM

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ellerinden geleni yaptıklarını belirten Doğan, "Her aldığımız oyuncuya bir talip var. Bunları değerlendiriyoruz. 'Trabzonspor oyuncu satar mı diyorlar' tabi ki satar. Herkesin defteri kendi önünde. Bu kulübün gerçekleri var. Bildiğim doğrudan başka bir şey yapmam. Scout sistemiyle yeni bir yol çiziyoruz. Trabzonspor'un başka yolu yok. İnsanların kafasındaki şey, en pahalı transferi yapmak. Kulüp borçlandı mı borçlanmadı mı kimse düşünmüyor. Ben gelirken söz vermiştim. Borçsuz bir takım oluşturmak hedefimiz" dedi.