Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çağatay Erküp: Taraftarımızdan özür dileriz!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 19:53

Çağatay Erküp: Taraftarımızdan özür dileriz!

Iğdır FK Teknik Sorumlusu Çağatay Erküp, Vanspor FK’ya 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Çağatay Erküp: Taraftarımızdan özür dileriz!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Iğdır FK, Vanspor FK deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Iğdır FK Teknik Sorumlusu Çağatay Erküp müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Çağatay Erküp oyuna dengeli başladıklarını söyledi.

İstedikleri şeyleri yaptıklarını ama kötü bir geçiş golü yediklerini anlatan Erküp, "Ondan sonra bir formasyon değişikliğine gittik. Takım istediğimiz gibi bir reaksiyon verdi ama kötü bir duran top golü yedik. Bu pozisyonları çalışmıştık ama saha içerisinde bazen olmuyor. Daha sonra da Vanspor, maçın kontrolünü ele geçirdi ve üç gollü bir yenilgi aldık. Üzgünüz, taraftarımızdan da özür dileriz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çağatay Erküp: Taraftarımızdan özür dileriz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz