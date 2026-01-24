Gabriel Sara: Bitiriş konusunda çalışıyorum!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skorla kazanan Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynayan Gabriel Sara, "Açıkçası ilk yarıda biraz daha zorlandık. Topa sahip olmalarına izin verdik. İkinci yarı daha farklıydı bizim için" dedi.

"En son kafa golünü ne zaman hatırlıyor musun" sorusuna Gabriel Sara, "Türkiye'ye gelmeden önce diye tahmin ediyorum. Çok mutluyum. Bitiriş konusunda çalışıyorum. Attığım gollerle ilgili iyi hissediyorum" cevabını verdi.