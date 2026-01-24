Galatasaray’da Gabriel Sara gol sayısını 4’e yükseltti!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarla Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara 2 gol kaydetti. Müsabakanın 31. saniyesinde yapılan baskı sonucu kazanılan topta İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla topla buluşan Sara, rakibini geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 51. dakikasında da Roland Sallai'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Gabriel Sara, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.26 yaşındaki futbolcu böylece hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.Maça 11'de başlayan Gabreil Sara, 90 dakikada sahada kaldı.