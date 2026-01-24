Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Gabriel Sara gol sayısını 4'e yükseltti!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 22:00

Galatasaray'da Gabriel Sara gol sayısını 4'e yükseltti!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçında fileleri 2 kez havalandırdı ve gol sayısını 4'e yükseltti.

İHA
Galatasaray’da Gabriel Sara gol sayısını 4’e yükseltti!
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarla Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara 2 gol kaydetti. Müsabakanın 31. saniyesinde yapılan baskı sonucu kazanılan topta İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla topla buluşan Sara, rakibini geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 51. dakikasında da Roland Sallai'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Gabriel Sara, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

26 yaşındaki futbolcu böylece hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Maça 11'de başlayan Gabreil Sara, 90 dakikada sahada kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Gabriel Sara gol sayısını 4'e yükseltti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz