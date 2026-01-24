Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Victor Osimhen'den 13. gol sevinci!
Galatasaray'da Victor Osimhen'den 13. gol sevinci!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 13. kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 55. dakikasında İlkay Gündoğan'ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Osimhen, topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de bu sezon 7. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 13'e çıkardı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 79. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.
