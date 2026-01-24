Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hoffenheim, Eintracht Frankfurt’u 3 golle geçti!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 19:35

Hoffenheim, Eintracht Frankfurt’u 3 golle geçti!

Bundesliga’nın 19. haftasında Hoffenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanında 3-1 galip geldi.

Hoffenheim, Eintracht Frankfurt’u 3 golle geçti!
  • ABONE OL

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 19. haftasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Hoffenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı.

Hoffenheim'in gollerini 52. dakikada Max Moerstedt, 60. dakikada Ozan Kabak ve 65. dakikada kendi kalesine Ayrele Amenda kaydetti. Eintracht Frankfurt'ta fileleri 18. dakikada Arnaud Kalimuendo havalandırdı.

Arnaud Kalimuendo'nun golünde asisti Can Uzun yaptı.

Bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 36'ya yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 27 puanda kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hoffenheim, Eintracht Frankfurt’u 3 golle geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz