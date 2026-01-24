Hoffenheim, Eintracht Frankfurt’u 3 golle geçti!

Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 19. haftasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. Hoffenheim, Eintracht Frankfurt deplasmanında 3-1'lik skorla kazandı.
Hoffenheim'in gollerini 52. dakikada Max Moerstedt, 60. dakikada Ozan Kabak ve 65. dakikada kendi kalesine Ayrele Amenda kaydetti. Eintracht Frankfurt'ta fileleri 18. dakikada Arnaud Kalimuendo havalandırdı.
Arnaud Kalimuendo'nun golünde asisti Can Uzun yaptı.
Bu sonucun ardından Hoffenheim puanını 36'ya yükseltti. Eintracht Frankfurt ise 27 puanda kaldı.