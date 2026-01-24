Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında 3-1 kazanan Galatasaray'da Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kazımcan Karataş, "Hafta içinde değerli bir puan aldık Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçta 3 puan için mutluyuz. İlk yarıda doğru oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıda doğru oyunu sergiledik ve 3 puanı aldık" dedi.

Performansına dair soruya Kazımcan Karataş, "Hoca, gençlere çok önem veriyor ve katkı sağlıyor. İkili ilişkileri güzel. Kendimi sahada güvende hissediyorum" cevabını verdi.

Kazımcan Karataş son olarak, "Bu zorlu şartlarda bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim" sözlerini dile getirdi.