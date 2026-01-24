Pendikspor’da Bekir Karadeniz dalya yaptı!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Pendikspor, Erzurumspor FK'yı ağırladı. Pendikspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Bekir Karadeniz'e günün anısına özel hazırlanan forma takdim edildi. Üzerinde '100' yazılı forma Pendikspor Başkanı Atakan Yüce tarafından takdim edilirken, kulüp de sosyal medya hesabından, "Emeklerin ve mücadelen için teşekkürler Bekir, birlikte nice zaferlere" paylaşımı yapıldı.Bu sezon Trendyol 1. Lig'de 20 maçta süre alan 26 yaşındaki futbolcu, Pendikspor ile alt liglerde de mücadele etti.