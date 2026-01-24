Radomir Djalovic: Yere düşerseniz herkes üstünüze basar!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Radomir Djalovic, "Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, RAMS Başakşehir'i galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Geçen hafta oynadıkları Beşiktaş maçının ardından daha iyi bir oyun sergileyeceklerini düşündüğünü ancak Başakşehir'e karşı aldıkları mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Djalovic, maçın ilk 30 dakikasında takım olarak iyi oynadıklarını söyledi.

Rakiplerinin penaltı kazanmasının ardından yedikleri golden sonra zorlandıklarını ifade eden Djalovic, "Açıkçası maçın ikinci yarısında aptalca goller yedik diyebilirim ama devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Savaşmamız gerekiyor, eğer yere düşerseniz herkes üstünüze basar. Dolayısıyla biz buna müsaade etmeyeceğiz. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelen mücadeleyi gösterip bu zorlu süreçten, şu an düşme postasının içerisindeyiz buradan çıkmak istiyoruz." diye konuştu.