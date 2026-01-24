Samsunspor – Kocaelispor maçında kazanan çıkmadı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle noktalandı.
Bu sonucun ardından Samsunspor 27, Kocaelispor ise 24 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
23. dakikada Balogh'un defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'un yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı bloke etti.
42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agyei'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
54. dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Keita'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.
58. dakikada kornerden seken topa ceza sahası dışından sert vuran Soner Gönül'ün şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
70. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Rivas'ın şutunda, top direğin sağından az farkla auta çıktı.
87. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Can Keleş'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.