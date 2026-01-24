Trabzonspor’dan Galatasaray’a Oulai cevabı: Kendinizi paralamayın!

Trabzonspor, Galatasaray'ın da ilgilendiği Christ Ouali için bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı için yaptığı paylaşımda Eren Elmalı ve Uğurcan Çakır'ın yer alması dikkat çekerken Trabzonspor'dan cevap gecikmedi.
Trabzonspor, Galatasaray'ın bir paylaşımına alıntıda bulundu.
Trabzonspor'dan yapılan paylaşımda, "Kendinizi bu kadar paralamayın. Konuya ilişkin yanıtımız ektedir" denildi.
Trabzonspor'un paylaşımında Christ Oulai'nin fotoğrafı yer aldı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kısa süre önce A Spor'a verdiği röportajda Christ Oulai için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıklamıştı.
Başkan Ertuğrul Doğan, genç futbolcu için bonservis beklentilerinin 40 milyon euro ve üstü olduğunu dile getirmişti.
12 MAÇTA 6 GOL KATKISI
Christ Oulai, bu sezon Trabzonspor'da 12 mücadelede forma şansı buldu. 19 yaşındaki orta saha bu süreçte 2 gol ile 4 asist üretti.