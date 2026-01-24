Trabzonspor’dan Galatasaray’a Oulai cevabı: Kendinizi paralamayın!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kısa süre önce A Spor'a verdiği röportajda Christ Oulai için Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıklamıştı.

Başkan Ertuğrul Doğan, genç futbolcu için bonservis beklentilerinin 40 milyon euro ve üstü olduğunu dile getirmişti.

12 MAÇTA 6 GOL KATKISI

Christ Oulai, bu sezon Trabzonspor'da 12 mücadelede forma şansı buldu. 19 yaşındaki orta saha bu süreçte 2 gol ile 4 asist üretti.