Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Serikspor'u 3 golle geçti!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 15:47

Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Serikspor'u 3 golle geçti!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Esenler Erokspor, Serikspor'u 3-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinde Okoro, 71.dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AA
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Serikspor’u 3 golle geçti!
  • ABONE OL

1. Lig 22. hafta maçında Esenler Erokspor ile Serikspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Erokspor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Erokspor'a galibiyeti getiren golleri; Skvortsov, Ömer Faruk ve Kanga kaydetti. Akdeniz ekibinde Okoro, 74.dakikada gördüğü kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla ligde 11'inci galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 41'e yükseltti. 10'uncu yenilgisini yaşayan Serikspor ise 26 puanda kaldı.

Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan

Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Dk. 54 Ekrem Terzi), Martynov, Okoro, Skvortsov, Tashkin, Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Dk. 62 Mücahit İbrahimoğlu), Guibero (Dk. 74 Spasov), Sadygov

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba (Dk. 83 Cavare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 64 Recep Niyaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Catakovic), Kanga (Dk. 76 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode

Goller: Dk. 45 Skvortsov (Kendi kalesine), Dk. 60 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 73 Kanga (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Okoro (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Martynov, Dk. 56 Guibero (Serikspor)

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Serikspor'u 3 golle geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz