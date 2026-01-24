Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor, Serikspor’u 3 golle geçti!

1. Lig 22. hafta maçında Esenler Erokspor ile Serikspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Erokspor, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Erokspor'a galibiyeti getiren golleri; Skvortsov, Ömer Faruk ve Kanga kaydetti. Akdeniz ekibinde Okoro, 74.dakikada gördüğü kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla ligde 11'inci galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 41'e yükseltti. 10'uncu yenilgisini yaşayan Serikspor ise 26 puanda kaldı.
Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan
Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Dk. 54 Ekrem Terzi), Martynov, Okoro, Skvortsov, Tashkin, Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Dk. 62 Mücahit İbrahimoğlu), Guibero (Dk. 74 Spasov), Sadygov
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Nzaba (Dk. 83 Cavare), Onur Ulaş, Enes Alıç, Jack (Dk. 64 Recep Niyaz), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Catakovic), Kanga (Dk. 76 Alper Karaman), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode
Goller: Dk. 45 Skvortsov (Kendi kalesine), Dk. 60 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 73 Kanga (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Okoro (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Martynov, Dk. 56 Guibero (Serikspor)