Trendyol 1. Lig: Keçiörengücü, Boluspor’a gol yağdırdı!

1. Lig 22. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Boluspor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; Ezeh (2), Halil Can Ayan, Roshi ve Ali Akman kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise Doğancan Davas'tan geldi.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 33'e yükseltirken, Boluspor 32 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig'in 23.haftasında Çorum FK'ye konuk olacak. Boluspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Selahattin Altay, Mahmut Gülle
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 78 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 61 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 61 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 72 Diaby), Halil Can Ayan, Ezeh, Fernandes (Dk. 72 Ali Akman)
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Kouagba, Lima, Balbudia, Liço, Alptekin Mustafa Çaylı (Dk. 67 Abdulsamet Kırım), Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 46 Arda Usluoğlu), Barış Alıcı
Goller: Dk. 3 ve 39 Ezeh, Dk. 10 Halil Can Ayan, Dk. 26 Roshi, Dk. 82 Ali Akman (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 79 Doğan Can Davas (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ali Dere, Dk. 62 Halil Can Ayan, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 81 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)