Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir, Kayserispor deplasmanında 3 golle güldü!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, Kayserispor'a konuk oldu. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbul ekibi 3-0 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek (kendi kalesine) ve 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 29'a yükseltirken, üst üste 2. yenilgisini alan Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Tuğberk Curbay, Hüseyin Aylak

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıarslan dk. 84), Bennasser, Denswil, Carole (Mane dk. 62), Furkan Soyalp (Tuci dk. 70), Benes, Opoku, Mendes (Semih Güler dk. 62), Cardoso, Onugkha

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Operi, Opoku, Duarte, Ömer Ali Şahiner (Onur Bulut dk. 46), Umut Güneş (Onur Ergün dk. 81), Kemen, Harit (Brnic dk. 88), Shomurodov, Fayzullayev (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Selke (Costa dk. 69)

Goller: Selke (dk. 35 pen.), Ramazan Civelek (dk. 67 k.k.), Costa (dk. 86) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Furkan Soyalp, Radomir Djalovic (Kayserispor)