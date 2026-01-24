Uğur Uçar: Şampiyonluğu kovalayacağız!

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, "1-0 öne geçtik sonra 2. golü bulduk VAR'dan döndü. Kötü bir gidişatımız var. Bunu kısa sürede tekrar olumluya çevireceğiz ve galibiyet serisini başlatacağız" ifadelerini kullandı.Erzurumspor maçının önemini bildiklerini belirten Uçar, sezonun kalan bölümü için şunları söyledi:"Yenseydik yukarıyı yakalayacaktık. Ben futbolcularımın istekleri ve arzularından çok memnunum. Şöyle bir süreç de yaşıyoruz; transfer tahtamız kapalı. Eksik oyuncularımız var, cezalı oyuncularımız var. Bu durum da açıkçası oyunumuzu etkiliyor. Önemli olan Pendikspor. Pendikspor'un geleceğini düşünerek hareket ediyoruz. Onun için bizim play-off potasından hiç çıkmamamız gerekiyor. Hep play-off potasında olacağız. Şampiyonluğu kovalayacağız. Herkes bundan emin olsun. Zaten sezon başından gelen iyi bir oyunumuz var. Bunu da inşallah sezon sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.